Blitz dei ladri al bar, svuotate slot e cambiamonete

VAZZOLA Blitz dei ladri all'interno del bar "Sidney" di via Mutti a Vazzola, nella notte tra domenica e lunedì. Ignoti, dopo aver forzato una finestra laterale, sono entrati nel locale e qui hanno scassinato tre tra videopoker e cambiamonete, svuotandone il contenuto. Ignoto l'ammontare del bottino. Il titolare del locale, un cittadino cinese, non ha potuto far altro che chiedere aiuto ai carabinieri per denunciare l'accaduto.