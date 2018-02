Vedelago, palestra "Body Art" nel mirino dei ladri

VEDELAGO Ladri in azione nella notte tra martedì e mercoledì all'interno della palestra "Body Art" di Vedelago di via Castellana. Ignoti, dopo aver scassinato la porta d'ingresso, hanno forzato un distributore di bevande e trafugato varia attrezzatura tra cui una speciale bicicletta da corsa, di ingente valore. Il blitz sarebbe avvenuto alle 2.30 del mattino circa: l'allarme è scattato ma i malviventi sono stati rapidissimi e si sono dileguati prima dell'arrivo delle forze dell'ordine. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della stazione di Vedelago. Il titolare, Samuele Cagnin, è ovviamente sconsolato: "Si tratta del terzo furto negli ultimi vent'anni, da quando ho avviato questa attività".