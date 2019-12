Tragedia a Fossalunga, imprenditore e padre di due figlie trovato morto

Si terrà domani, giovedì 5 dicembre, alle ore 10.30 presso la chiesa parrocchiale di Fossalunga, a Vedelago, il funerale di Stevan Pastro, imprenditore 40enne che è stato trovato senza vita nel pomeriggio di domenica scorsa, 1 dicembre. L'uomo, titolare di un'azienda di carpenteria ereditata dal padre, si è suicidato in un capanno attiguo alla sua abitazione, in via Marinelli a Vedelago. Pastro lascia la moglie Alessia e le figlie Elena e Beatrice, di 18 e 11 anni.

Nella serata di sabato, poche ore prima del gesto estremo, Stevan aveva partecipato ad una cena con i compagni di classe. Il 40enne sarebbe apparso agli amici come molto nervoso e avrebbe riferito di avere qualche problema personale. «Usciva continuamente a fumare, era molto strano»: riferisce un amico del 40enne, da tutti descritto come un gran lavoratore. Dopo la serata avrebbe inviato agli ex compagni di classe una foto che raffigurava l'uomo con due bottiglie, senza nessun messaggio per accompagnare questa immagine. Nessuno poteva immaginare il dramma che l'indomani si sarebbe compiuto. L'attività lavorativa, ereditata a Fossalunga dal padre e gestita con la moglie, non sarebbe stata la causa scatenante della tragedia. Qualche il corpo dell'uomo è stato trovato subito è scattato l'allarme al Suem 118 e ai carabinieri. Gli infermieri poco hanno potuto per salvargli la vita.