Lo beccano con la marijuana, denunciato operaio 19enne

Un operaio 19enne di Vedelago, senza nessun precedente penale alle spalle, è stato denunciato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Castelfranco Veneto per spaccio. Il giovane, nel pomeriggio di giovedì, è stato sottoposto ad un controllo da parte dei militari mentre si trovava in via Delle Siepi: in tasca aveva circa 14 grammi di marijuana. Perquisendo la sua abitazione sono stati rinvenuti altri 4 grammi di sostanza oltre ad un grinder, per sminuzzare la droga.