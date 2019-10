Male di vivere, studente 18enne si toglie la vita

Sono ore di grave lutto e di dolore quelle che in queste ore vive la comunità di Casacorba di Vedelago per la tragica scomparsa di uno studente di 18 anni. Il giovane, nella tarda serata di giovedì, è stato trovato esanime all'interno del garage attiguo all'abitazione in cui viveva con i genitori. Lo studente, affetto da una grave crisi depressiva, si è tolto la vita. Purtroppo inutili i soccorsi da parte degli infermieri del Suem 118. Sul posto, per gli accertamenti del caso, sono intervenuti i carabinieri. La notizia si è diffusa in mattinata, creando fortissimo cordoglio in tutta la comunità vedelaghese.