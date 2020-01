I venerdi della prevenzione e della sicurezza a Ponzano Veneto

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Venerdi 24 gennaio ore 20.45 la seconda serata dei " i venerdì della prevenzione e sicurezza" si parlerà di Controllo del vicinato già attivo con sette gruppi nel nostro Comune ma co l'obbiettivo di aumentare le adesioni visto l'esperienza molto positiva dei gruppi già esistenti. Vi aspettiamo numerosi a Ponzano Veneto, Casa dei Mezzadri sala del Palio in via dei Bersaglieri. Assessorato alla sicurezza e politiche sociali