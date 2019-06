Chiusura del pronto soccorso di Vittorio Veneto, Ulss 2: «E' una fake news»

In relazione all'articolo "Chiusura dalle 20 alle 8 del Pronto Soccorso di Vittorio Veneto c'è il progetto", pubblicato da OggiTreviso, l'Ulss 2 chiede la pubblicazione della seguente rettifica nei termini di legge: La notizia della chiusura estiva del Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vittorio Veneto è destituita di fondamento. Nei giorni scorsi la Redazione di Oggi Treviso aveva contattato l'Ufficio Stampa dell'Ulss2 che, sentita la Direzione Generale, aveva categoricamente smentito la possibile chiusura. Non vi è, contrariamente a quanto pubblicato dal quotidiano on line, alcun progetto di chiusura, bensì una comunicazione interna (e dunque riservata al personale) del primario, Enrico Bernardi, che illustrava la possibile riorganizzazione del servizio - con Conegliano come unico punto erogativo -, nel caso non fossero stati superati dei problemi contingenti. Come già piu' volte precisato dal Direttore Generale nei giorni scorsi sulla stampa, i problemi sono stati prontamente risolti evitando qualsiasi rischio di riduzione del servizio. Spiace constatare come, pur a fronte di spiegazioni immediate e inequivocabili da parte dell'Ulss sulle varie tematiche, continuino a circolare fake news.