Vittorio Veneto, i bimbi del nido comunale in visita alla Galleria Civica

La galleria civica «Vittorio Emanuele II», sita nel centro cittadino, ospita in questi giorni una mostra di illustrazioni per l’infanzia dell’artista Corinne Zanette. L’esposizione, che si intitola «La città degli animali», è stata visitata da un primo gruppo di 20 bambini medio-grandi del nido comunale, accompagnati da tre educatrici e una tirocinante. I bambini hanno raggiunto la sede della mostra con lo scuolabus, entusiasti ed emozionati per questa loro prima uscita senza le mamme. Fra di essi c’era anche la piccola figlia di Corinne.

Come spiega l’Assessore al Sociale Antonella Caldart: «l’esperienza è alla base della crescita del bambino. E in questo senso si colloca l’uscita con i piccoli del nido: è un’esperienza uscire senza la mamma ma in compagnia delle maestre e dei propri compagni; è un’esperienza affrontare un contesto nuovo dove imparare giocando; è un’esperienza manipolare, incollare, toccare, interfacciarsi con persone sconosciute; è un’esperienza viaggiare sullo scuolabus come gli amici più grandi. Anche questo è il nostro nido comunale, un luogo sicuro con insegnanti pronte e preparate ad uscire dagli schemi classici dell’educazione per formare piccoli cittadini. Vivere la città fin da piccoli significa abituarsi a conoscerla e perché no, ad amare ciò che di bello già abbiamo». Ad accogliere i bambini al loro arrivo a Villa Croze c'erano Corinne, Eva ed Andrea di I AM. Sono stati fatti accomodare nella zona riservata alla mostra e Corinne ha raccontato loro la storia tratta dal libro «L'image de vacances»: tutti attenti ad ascoltarla in un ambiente nuovo e magico.

I bambini (suddivisi in piccoli gruppi) hanno poi partecipato ai laboratori: alcuni hanno potuto colorare gli animali, altri timbrare un personalissimo segnalibro, altri ancora giocare con la lavagna luminosa ricca di oggetti da scoprire, ed altri infine vestire gli animaletti con i ritagli di cartoncino. Il gruppo è stato raggiunto dall'Assessore Carldart che si è intrattenuta per tutto il tempo delle attività e per i saluti finali. Alle 11.00 i piccoli sono saliti in pulmino per ritornare all'asilo nido e un bambino, Tommaso, mentre saliva ha esclamato: «Grazie per questi bellissimi giochi che ci hai fatto fare Corinne!». La bella esperienza verrà ripetuta con un altro gruppo di 20 bambini il prossimo mercoledì 29 gennaio, sempre alla mostra di Villa Croze, per giocare e scoprire cose e ambienti nuovi.