BCC Pordenonese e Monsile, 100mila euro ai territori di Friuli Venezia Giulia e Veneto colpiti dal Covid 19

Il Consiglio d’Amministrazione di BCC Pordenonese e Monsile, nuova realtà bancaria sorta a dicembre 2019 dall’aggregazione dei due istituti di BCC Pordenonese e BCC Monsile, ha deciso di stanziare la somma di 100mila euro a favore dei territori del Friuli Venezia Giulia e del Veneto, colpiti dall’emergenza dovuta all’epidemia di Covid-19.

La banca di credito cooperativo è in costante contatto con i vertici della Giunta di entrambe le Regioni per coordinare al meglio l’impiego e la destinazione dei fondi deliberati, attendendo disposizioni su quali saranno le realtà prescelte – in primis strutture ospedaliere e Protezione Civile - dove indirizzarli velocemente. L’obiettivo è quello di canalizzare la somma a favore degli specifici territori delle due Regioni che, viste le urgenze, necessitano maggiormente di interventi dedicati. « E’ anche in una situazione di emergenza come quella che attualmente stiamo vivendo che una banca di credito cooperativo deve saper assolvere al suo compito di banca del territorio - ha commentato Il Presidente di BCC Pordenonese e Monsile Antonio Zamberlan - abbiamo quindi deciso, come la nostra capogruppo Iccrea, di schierarci a fianco delle zone dove lavoriamo e viviamo noi, i nostri soci e i nostri clienti, fornendo da subito un aiuto concreto per arginare il più possibile le problematiche quotidiane di emergenza sanitaria, e non solo, che stiamo vivendo in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Nelle prossime settimane continueremo ad essere un punto di riferimento e di aiuto nei 93 Comuni in cui sono presenti le nostre filiali e in tutto il Nordest ».

L’iniziativa segue le misure già intraprese nelle scorse settimane che hanno visto BCC Pordenonese e Monsile, insieme a CentroMarca Banca, attivare un plafond del valore totale di 20 milioni di euro per il rilancio del comparto turistico, commerciale e dei servizi nel Nordest.

BCC Pordenonese e Monsile, come banca aderente al gruppo Iccrea, ha inoltre recentemente aderito alla raccolta fondi organizzata con il supporto di Federcasse e in coordinamento con il Ministero della Salute, che coinvolgerà tutte le aziende del Credito cooperativo del territorio nazionale con l'obiettivo di rafforzare le unità di terapia intensiva e sub-intensiva degli ospedali ed eventualmente acquistare apparecchiature mediche. Ogni BCC del Gruppo Iccrea potrà versare e invitare soci, dipendenti, clienti e comunità locali a offrire un contributo sull'apposito conto corrente, aperto presso Iccrea Banca:

Iban IT84 W0800003200000800032006

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.