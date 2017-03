Accordo aziendale alla Ugitech TFA: crescono le richieste del mercato, arrivano i premi di risultato

SAN VENDEMIANO Siglato l’accordo aziendale per la Ugitech – TFA di San Vendemiano in via Friuli, da alcuni anni parte di un grande gruppo siderurgico internazionale Schmolz+Bickenbach leader nella produzione di acciai speciali che conta nel mondo più di circa 9 mila collaboratori e oltre 2,3 miliardi di euro di ricavi. La firma è avvenuta nei giorni scorsi tra l’azienda, rappresentata da Marco Eugenio Beccani, Amministratore Delegato, e Matteo Bandiera, responsabile di produzione, con l’assistenza di Unindustria Treviso con Luca Causin, e dai rappresentanti della Rsu aziendale, Mario Campo Dall’Orto e Manuel Salis, assistiti da Fim Cisl Treviso-Belluno, con Massimo Civiero.

Per i 50 dipendenti dello stabilimento il premio di risultato previsto dall’accordo viene fissato in base al raggiungimento di precisi obiettivi aziendali di sicurezza, produttività, qualità e redditività. In particolare, dovranno rispondere all’esigenza dell’azienda di incrementare i volumi produttivi (in progetto per il futuro anche un potenziamento del sito) con il coinvolgimento di tutti i collaboratori. L’accordo prevede cinque parametri per il raggiungimento di un premio di risultato che può diventare significativo: premio di disponibilità , con turni il sabato, nel quale è prevista un’erogazione oltre la maggiorazione per lo straordinario; premio Atlas, legato alla metodologia WCM (Word Class Manufacturing) che punta al coinvolgimento del personale nel miglioramento aziendale e nel dare continuità all’attività produttiva; rispetto dei tempi di consegna ai clienti; qualità, misurata su resi e contestazioni dei clienti; sicurezza, ambiente e legalità, con l’obiettivo ambizioso di restare a zero nel triennio su infortuni, incidenti ambientali, violazioni del codice etico e della legalità.

“E’ un accordo innovativo – dichiara Marco Eugenio Beccani – al quale abbiamo destinato importanti risorse con l’obiettivo di valorizzare al meglio le competenze dei nostri collaboratori di San Vendemiano in una fase caratterizzata da una buona ripresa della domanda dei prodotti di Ugitech TFA. Abbiamo scelto, in collaborazione con Unindustria Treviso e del Sindacato, di articolare il contratto aziendale con diversi parametri che nel triennio 2017 – 2019 accompagnino l’evoluzione di questo sito industriale verso i modelli più avanzati di produzione e gestione, con il pieno coinvolgimento di tutti i lavoratori e senza dimenticarci della loro salute e sicurezza e dell’ambiente. Oggetto di discussione con la Rsu aziendale è stato anche il piano di formazione proposto dall’azienda che prevede, tra l’altro, un corso per sensibilizzare il personale sulla sicurezza. A conferma del nostro impegno su questi temi, quest’anno abbiamo in previsione, oltre all’introduzione del modello di organizzazione, gestione e controllo conforme ai requisiti del D.Lgs. 231/2001, tre importanti certificazioni: una sulla sicurezza, ISO18001, e due ambientali, Iso14001 e Emas”.

“Dal punto di vista sindacale - spiega Massimo Civiero delle Fim Cisl Belluno Treviso - questo accordo è un passo in avanti verso la premiazione della partecipazione meritocratica dei lavoratori. L'andamento degli indici sarà costantemente monitorato ed esposto pubblicamente ai dipendenti, così che si mantenga costante il rapporto tra partecipazione e risultati ottenuti. Con la contrattazione decentrata si riescono a migliorare le condizioni economiche e normative dei dipendenti e a dare risposte ai bisogni produttivi dell'azienda”.