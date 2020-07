Sicurezza ed ecologia: Carraro e Gugel si alleano nel campo della logistica

Carraro di Susegana e Gugel logistica di Pieve di Soligo, due eccellenze nel campo dei trasporti della Marca, rafforzano la loro collaborazione nel segno della sicurezza e dell’ecologia. L’azienda di autotrasporti, che con la sua flotta di quasi 150 automezzi trasporta mobili in tutta Europa percorrendo oltre 16 milioni di chilometri l’anno, ha deciso di avvalersi dell’esperienza maturata da Carraro nella formazione e aggiornamento professionale degli autisti. Il 18 luglio saranno 10 i dipendenti della Gugel che prenderanno parte ad un corso Ecodrive Training che si svolgerà nella sede della concessionaria a Nervesa della Battaglia Van & Truck.

«È dimostrato – spiega l’ad Giovanni Carraro - che uno stile di guida diverso, che ad esempio ottimizzi le accelerazioni e le frenate, possa portare grossi margini di miglioramento anche nel risparmio di carburante, fino addirittura ad un 10% in meno, mantenendo sempre gli stessi tempi di percorrenza. Il che significa anche un vantaggio per la qualità dell’aria. Per sfruttare al meglio le straordinarie dotazioni tecnologiche dei nostri nuovi trattori Actros bisogna però cambiare approccio nello stile di guida. Per questo come azienda ci stiamo sempre più specializzando nella realizzazione di corsi per le ditte di trasporto del territorio».

«Con il gruppo Carraro – spiega Fabio Gugel, titolare dell’azienda di logistica e trasporti di Pieve di Soligo con più di 30 anni di storia – c’è da tempo un rapporto di stretta collaborazione visto che oltre metà della nostra flotta appartiene al marchio tedesco di cui è concessionaria. I mezzi di ultima generazione sono degli autentici computer che ti assistono nella guida in autostrada ma anche sui percorsi extraurbani. E’ necessario però conoscerli bene per far sì che la tecnologia si traduca in maggiore sicurezza e minori consumi». Al termine del corso verrà consegnato a tutti i partecipanti un attestato Ecodrive.