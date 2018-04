Nuova vita per la Fervet: la storica azienda trevigiana è stata ceduta a Bruno Zago

CASTELFRANCO VENETO Era da tempo nell'aria, ma da martedì è finalmente realtà: dopo ben sette anni di abbandono e cinque aste andate deserte, l'ex azienda Fervet di Borgo Padova a Castelfranco è stata ceduta all'imprenditore Bruno Zago, già titolare della Pro Gest di Istrana, per una cifra pari ad 1 milione e 515 mila euro.

Come riporta "Il Gazzettino", l'acquisizione è avvenuta grazie all'offerta di soli 15 mila euro in più rispetto alla base d'asta. Al momento però l'aggiudicazione è solamente temporanea, in quanto entro 10 giorni altri interessati potrebbero rilanciare con una ulteriore offerta superiore del 10% rispetto a quella di Zago, ma tale scenario è alquanto improbabile. A questo punto quindi i castellani possono festeggiare in quanto nei prossimi mesi inizieranno le operazioni di bonifica dell'intera area (dove venivano in passato stoccate vernici e amianto) per poi veder, forse, costruiti dei magazzini per le materie prime e quelle finite della Pro Gest, data la strategica vicinanza con la ferrovia locale. Insomma, uno scheletro architettonico in meno in città e probabilmente qualche posto di lavoro in più.