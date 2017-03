Tarzo: un incontro di aggiornamento professionale per commercialisti e avvocati

TARZO Due importanti appuntamenti di informazione per la cittadinanza e di aggiornamento professionale sono quelli che saranno ospitati per due martedì dall'Auditorium Prealpi di via La Corona 45. A proporli è la Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi, da sempre attenta alle novità in questi importanti campi, come la contabilità e i temi fiscali di recente introduzione.Il primo incontro si terrà martedì 21 marzo dalle 14.30 alle 18.30. Banca Prealpi in collaborazione con l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso organizza il seminario dal titolo "Le novità sui bilanci introdotte dalla nuova direttiva contabile 34/UE/2013".

In questa giornata si approfondirà la Direttiva 2013/34/UE dell'agosto 2016 che ha abrogato le direttive quarta e settima in materia di bilanci di esercizio e consolidati nonché dei relativi impatti fiscali, che si applicheranno ai bilanci d’esercizio e consolidati riferiti al periodo che inizia il 1 gennaio 2016. Martedì 28 marzo, sempre dalle 14.30 alle 18.30 sarà invece la volta del tema “Voluntary disclosure riapertura termini, profili normativi e criticità”. L’evento, accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Treviso, tratterà la disciplina della Voluntary Disclosure Internazionale e Nazionale e gli effetti penali della stessa.