Altroconsumo scelie H-Farm per sviluppare nuove strategie di digital marketing

RONCADE Altroconsumo, la più diffusa organizzazione italiana per la difesa dei consumatori si affida a H-Farm, punto di riferimento per il mondo dell’innovazione digitale, per l’elaborazione e sviluppo di nuove ed efficaci strategie di digital marketing data driven e rispondere così in maniera ancora più efficace ai bisogni dei consumatori. Dieselgate, fatturazione ogni 28 giorni e il trattamento dei dati legati alla privacy tramite Facebook sono solo alcune delle ultime azioni che Altroconsumo ha intrapreso al fianco dei propri soci, oltre 370 mila su tutto il territorio nazionale. Oggi, in un mercato in continua evoluzione, la battaglia per sostenere i diritti dei consumatori è diventata estremamente complessa: per questo Altroconsumo ha scelto di cogliere tutte le opportunità offerte dal digitale per consolidare la propria posizione di global player nel fornire piccole e grandi risposte ai bisogni quotidiani dei consumatori, in maniera sempre più efficace.

L’obiettivo del progetto in corso, che per H-Farm vede impegnato un team di 12 professionisti nel campo del marketing digitale, è quello di sviluppare e innovare l’interazione dei consumatori con Altroconsumo. Si tratta di un percorso progettuale e di cambiamento culturale legato all’utilizzo consapevole dei Big Data, che Altroconsumo ha scelto di intraprendere affiancandosi a H-Farm per la definizione di nuove strategie di business attraverso cui raggiungere in modo ancora più efficace e mirato gli utenti e renderli così informati su tutti le opportunità e i servizi a tutela del consumatore disponibili, a difesa dei loro bisogni e diritti.

"Siamo orgogliosi che una realtà come Altroconsumo, player di riferimento italiano per quanto riguarda l’assistenza ai consumatori, abbia deciso di rivolgersi a noi per questo progetto. Con una storia di oltre 40 anni Altroconsumo ha dimostrato il suo forte spirito innovativo e la volontà di adottare le strategie migliori per affiancare i propri soci nel modo più efficace" afferma Giorgio Sacconi, Digital Marketing Director H-Farm. “La nostra mission è quella di essere sempre più vicini ai consumatori fornendo risposte tempestive, concrete e corrette. Per questo vogliamo sviluppare e innovare la nostra interazione sul canale digitale proattivamente generando il maggior valore possibile per i nostri soci, H-Farm ci supporterà con dedizione in questo obiettivo prioritario per l’organizzazione” afferma Andrea Altichieri, Responsabile Marketing Altroconsumo.