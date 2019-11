E' Antrax It di Resana l’azienda “open” più internazionale del 2019

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dopo il risultato eccezionale ottenuto nel 2018, con il coinvolgimento di oltre 20.000 partecipanti, torna domenica 24 novembre il circuito “Open Factory”, che vedrà aperti al pubblico più di 50 stabilimenti aziendali in tutta Italia. Un’occasione unica e con accesso libero per entrare a stretto contatto con le eccellenze imprenditoriali del territorio e scoprire come nasce il “Made in Italy”. Tra i partecipanti anche Antrax IT che a Resana, Treviso, promuove la visita guidata dell’azienda, alla scoperta dei termoarredi di design oggi inclusi nei più grandi progetti di architettura al mondo. Con l’occasione sarà anche visitabile il “Parco del design”, lo spazio culturale che vede esposte, all’interno del complesso, una serie di opere d’arte firmate da celebri architetti e designer. E in tema di collaborazioni, la vocazione internazionale di Antrax IT e la sua storia a stretto contatto con i progettisti sono valse all’azienda il premio “Open Factory 2019 – Collaborazioni Internazionali”, confermandone l’impegno costante nel processo di crescita e di miglioramento. Da Daniel Libeskind a Piero Lissoni, Matteo Thun & Antonio Rodriguez, Marc Sadler, Victor Vasilev e molti altri, grandi designer hanno ideato i prodotti che saranno esposti e a disposizione dei visitatori, siano essi professionisti del settore o semplicemente famiglie interessate a trascorrere una giornata inusuale. “La parola “collaborazione” è una parola magnifica…” racconta Alberico Crosetta, titolare dell’azienda “…E oggi se ne parla troppo poco. Noi, delle collaborazioni, ne abbiamo fatto il fiore all’occhiello e se oggi siamo così riconosciuti sul mercato internazionale è anche grazie ad esse. La nostra apertura verso gli altri mercati, spesso anche lontani, non ci fa tuttavia dimenticare il nostro territorio, al quale siamo legati intensamente e nel quale siamo felici di investire le nostre risorse. L’idea di stringere ulteriormente questa connessione con la nostra regione ci rende felici, e il fatto di aver ottenuto un premio, inevitabilmente orgogliosi”. L’iniziativa Open Factory è promossa da ItalyPost e L’Economia del Corriere della Sera ed è curata da Goodnet Territori in Rete. Per registrarsi all’evento: http://bit.ly/AntraxOpen www.antrax.it

