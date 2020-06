Apre a Oderzo il Würth Store, negozio con oltre 5 mila prodotti professionali

Lunedì 8 giugno taglio del nastro per il nuovo Würth store di Oderzo, 900 mq e oltre 5000 prodotti in assortimento per supportare la ripartenza dell’economia e delle piccole medie imprese locali messe a dura prova dall’emergenza. Con il claim “Back to work, ripartiamo insieme” Würth - leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio – supporta la riapertura delle attività dei suoi clienti in totale sicurezza, offrendo un’ampia gamma di prodotti e un pacchetto di servizi e promozioni esclusive.

Il Würth Store, situato in via Sordello 10 a Oderzo, aprirà lunedì 8 giugno e seguirà i seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8:30 -12:30 e 14:30 - 18:30. Il negozio offre numerosi servizi al cliente, come la consegna gratuita e promozioni fino al 31 luglio, oltre al servizio click and collect e la possibilità di ordinare i dispositivi per la sicurezza individuale, insieme ad una vasta gamma di prodotti per la sanificazione degli ambienti. All’interno del nuovo negozio saranno presenti articoli di ferramenta, per elettricisti ed idraulici, articoli per gli edili, i falegnami, i carpentieri ed i professionisti dell’Automotive e del Cargo.

Tra il vasto assortimento di prodotti offerti, il negozio offre utensili elettrici, a mano, prodotti chimici tecnici, viti, rondelle, bulloni, tasselli, attrezzatura ed abbigliamento da lavoro e molto altro ancora. Per l’occasione è stata creata una pagina Facebook del negozio raggiungibile a questo link dove si potranno trovare tutti i dettagli delle offerte e dei servizi offerti. «Il nuovo store di Oderzo rappresenta un ulteriore supporto per la ripresa del territorio messo a dura prova dall’emergenza. All’interno del negozio sono state introdotte tutte le misure di sicurezza richieste dalle direttive ministeriali per garantire al cliente una customer experience sicura, mantenendo i servizi e la qualità che Würth da sempre mettiamo in campo per rispondere alle esigenze di imprenditori e artigiani» commenta Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia.

Gallery