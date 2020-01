Ponte di Piave approva il bilancio 2020-2022: «Imposte e tasse invariate»

L'amministrazione comunale di Ponte di Piave ha approvato nella seduta del 27 dicembre 2019 il bilancio di previsione 2020/2022. Nella stessa seduta sono state confermate le aliquote Imu e Tasi, l’addizionale Irpef, le tariffe sull'imposta comunale sulla pubblicità e diritti pubbliche affissioni e la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche.

«Dal 2015 – ha commentato il sindaco Paola Roma – l’amministrazione comunale ha mantenuto invariate tutte le imposte e tasse, favorendo i provvedimenti per le fasce più deboli della popolazione consapevoli del momento storico di fragilità economica e sociale in cui si trovano le famiglie, senza gravare sulle tasche dei cittadini. Dal 2018 inoltre per l'Irpef viene applicata una soglia di esenzione fino a 12mila euro, intesa come limite di reddito al di sotto del quale l’addizionale comunale non è dovuta e nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo. Ringrazio gli uffici comunali - continua Roma - che hanno lavorato in sinergia permettendo di approvare il bilancio a dicembre 2019, rispettando così l’obiettivo dato dall'amministrazione comunale all'insediamento a giugno, a conferma dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse».