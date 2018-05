Arper, Giovanni Peracin è il nuovo Group Brand & Marketing Director

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Monastier di Treviso, 2 maggio 2018. Giovanni Peracin è il nuovo Group Brand & Marketing Director di Arper, azienda trevigiana che crea sedute, tavoli e complementi di arredo per la collettività, il lavoro e la casa. Arper continua lungo il percorso di consolidamento della struttura organizzativa, con l’obiettivo di rinforzare una delle direttrici strategiche di sviluppo dell’azienda. “Siamo molto felici che Giovanni sia entrato a far parte del team” – sono le parole di Claudio Feltrin, Presidente Arper. “Siamo certi che porterà in azienda innovazione e creatività grazie al suo background internazionale, maturato anche in settori diversi. Crediamo molto nell’arricchimento che può venire dall’attingere ad esperienze non strettamente legate al mobile. Uno sguardo peculiare su dinamiche che conosciamo può davvero fare la differenza. Arper in questo senso è un contenitore di esperienze, che possiamo distillare per trarne il meglio. Lavorerò a stretto contatto con Giovanni e con tutta la squadra per definire insieme la Arper del futuro”.

Un benvenuto unanime a Peracin viene anche dall’Amministratore Delegato Vincenzo Rivizzigno e da tutto il Top Management del Gruppo, che la nuova figura contribuirà ulteriormente a consolidare con il suo ingresso. Giovanni Peracin nasce a Padova. Laureato in Scienze Politiche, ha maturato una decennale esperienza internazionale, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità in ambito brand, marketing, comunicazione e vendite, in aziende del fashion tra cui Levi Strauss e Loewe (Gruppo LVMH), in Spagna. Un percorso di crescita proseguito in Italia, dove ha ricoperto il ruolo di Marketing&Sales Director per VF CORP. Successivamente Peracin è stato Playlife Business Unit Director in Benetton Group e Senior Vice-President Marketing in Geox SpA. Giovanni Peracin ha commentato: “Arper è un Brand con grande personalità, capacità innovativa e una forte presenza internazionale. Mi sento molto in sintonia con i valori su cui si fonda e sono certo che insieme continueremo lungo il percorso di crescita di questa entusiasmante azienda”.