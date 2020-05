Ascopiave, dividendo da 50 milioni di euro per i Comuni della Marca

«Come socio di Ascoholding non posso che gioire per il grande risultato finanziario fatto segnare dal bilancio della quotata Ascopiave approvato oggi dall’assemblea. Oltre 490 milioni di euro di utile che permetteranno di distribuire ai soci quasi 50 milioni di euro, un dividendo di cui beneficerà anche il Comune di San Biagio di Callalta. Risorse importanti che arrivano in un momento in cui come amministratori comunali siamo sollecitati a dare risposte a cittadini e imprese duramente provati dall’emergenza Covid. Ascopiave è il vero asso nella manica». Lo afferma il sindaco Alberto Cappelletto.

«Voglio esprimere grande riconoscenza al presidente Nicola Cecconato e a tutto il Cda uscente di Ascopiave che hanno lavorato con notevole impegno per ottenere questi risultati, dimostrando come le scelte fatte sono state azzeccate e promosse dal mercato, facendo segnare delle plusvalenze davvero straordinarie. Spiace che alcuni colleghi sindaci non abbiamo condiviso la bontà dell’operato della società e abbiano preferito mettersi di traverso alimentando polemiche e contenziosi legali che non hanno certo fatto buon gioco ai loro stessi amministrati. Oggi da Imola arriva un segnale importante per il nostro territorio che potrà beneficiare di queste ingenti risorse e per Asco Holding Spa di cui come sindaco e amministratori siamo fieri di far parte: questi risultati premiano anche il suo lavoro dell’intera società. Altre sfide attendono ora il gruppo Ascopiave: al nuovo Cda auguro buon lavoro confidando in una crescita del business che possa migliorare ulteriormente le perfomance di una società che anche oggi ha dimostrato di godere di ottima salute»: conclude il primo cittadino di San Biagio di Callalta.