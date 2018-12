Alla ricerca del lavoro felice: iniziativa il 5 dicembre alla CNA di Asolo

Essere felici al lavoro conviene a tutti: al lavoratore, che ne guadagna in energia, serenità e soddisfazione, e al datore di lavoro, che risparmia tempo, risorse e ha un’azienda che funziona meglio. Trovare un “happy job” oggigiorno però sembra una chimera. Il grande ostacolo del mondo del lavoro attuale è infatti il cosiddetto mismatch ovvero la mancanza di coincidenza tra il set di caratteristiche professionali di un candidato e le esigenze reali dell’azienda.

CNA Asolo affronta questo tema in una serata dal titolo “Alla ricerca del lavoro felice”, a ingresso libero e gratuito, che si terrà mercoledì 5 dicembre alle 20.30 presso la sede dell’Associazione in viale Enrico Fermi 37 a Casella d’Asolo. «Fare il lavoro che si ama, per il quale si è “tagliati” è fonte di grande soddisfazione e felicità – spiega Angelina Tedesco, direttrice di CNA Asolo – e noi vogliamo lavoratori soddisfatti e felici sia per i nostri centri servizi sia per le aziende nostre socie. Obiettivo della serata è capire come si può essere felici al lavoro: quali condizioni deve trovare chi presta il proprio lavoro e quali aspettative hanno le aziende».

Le relatrici dell’iniziativa, Fiorella Pallas e Linda Cadore, accompagneranno i presenti – datori di lavoro e lavoratori o aspiranti tali, specie giovani in cerca di prima occupazione - ad esplorare il fenomeno del mismatch per capire come superarlo. Fiorella Pallas, fondatrice di Shine Your Talent & HappyJobber, si considera leader nella scoperta e potenziamento dei talenti comportamentali; vanta 10 mila ore di formazione in aula solo negli ultimi 4 anni e oltre 2 mila persone “risvegliate” al talento; si impegna costantemente con l’obiettivo di aiutare le persone a trovare la propria strada e la propria felicità. Linda Cadore, trainer e coach di Shine Your Talent & HappyJobber, è specializzata in Sviluppo del Capitale Umano, comunicazione efficace ed empatica; da un paio d’anni affianca Fiorella Pallas nella scoperta e potenziamento dei talenti comportamentali per aiutare le persone a comunicare il proprio valore ed unicità. È gradita conferma di partecipazione tramite email asolo@cna.it