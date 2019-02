Eurointerim: incentivo alla natalità per i dipendenti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

La Filiale di Asolo di Eurointerim Spa, Agenzia per il Lavoro, giovedì 28 febbraio ha consegnato uno degli assegni dell’importo di 1000€ del progetto “Star bene in Azienda” attribuiti come incentivo alla natalità per i dipendenti. L’evento di consegna ha avuto luogo presso la Filiale di Viale Tiziano 6 a Casella d’Asolo. Alla presenza dello staff di Filiale e del Presidente di Eurointerim Spa Luigi Sposato, che ha personalmente premiato il neopapà con l’assegno riservato a mamme e papà, l’occasione ha rappresentato un felice momento di aggregazione. Eurointerim per questa iniziativa ha ricevuto il Premio “Aziende Family Friendly”, ritirato martedì 9 ottobre 2018 presso la Sala Cenacolo della Camera dei Deputati.

Il Presidente di Eurointerim Spa, Luigi Sposato afferma: “La conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è una tematica cara alla nostra azienda da sempre attenta alle Persone e alla valorizzazione delle Risorse Umane. Sono molte le iniziative realizzate e in cantiere che mirano a favorire il benessere fisico e mentale dei lavoratori, ma anche la loro produttività, i rapporti sociali, l’inclusione e le pari opportunità”. “Star bene in azienda” conferma la strada intrapresa a giugno 2018 da Eurointerim con l’iniziativa “Bimbi in ufficio”, che ha permesso ai figli dei dipendenti della Sede di Padova di condividere con mamma e papà una giornata di lavoro, e EuroinFORMA, grazie alla quale i dipendenti della Sede nazionale di Padova e delle Filiali limitrofe hanno la possibilità di frequentare, due volte a settimana e gratuitamente, lezioni di fitness direttamente in azienda grazie alla presenza di un’istruttrice qualificata. Per quanto riguarda le pari opportunità Eurointerim, inoltre, organizza da più di 10 anni il Concorso nazionale Eurointerim Donna e Lavoro per sostenere i progetti di impresa al femminile.