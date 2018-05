Assemblea BCC Monsile: presenza record di soci per il bilancio 2017

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

RONCADE Oltre 1.000 soci (per la precisione 1.085, su un totale di 6.030 aventi diritto di voto), tra presenti fisicamente e rappresentati con delega, domenica mattina 20 maggio hanno partecipato nell'auditorium di Ca' Tron di Roncade all'assemblea generale dei soci di Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo. I lavori assembleari sono filati veloci, sia nelle fasi di discussione che di approvazione dei documenti. Molto positivo il bilancio approvato, che prevede per l'esercizio 2017 un utile di 1 milione e 821mila euro (+46,4% rispetto al 2016), un patrimonio netto di 91 milioni (incremento di +2,2%) e buoni indici di solidità patrimoniale e di qualità del credito. “Mentre ci apprestiamo a festeggiare i 110 anni di attività della nostra banca, che celebreremo il 31 maggio prossimo – ha aperto l'assemblea Renzo Canal, presidente di BCC Monsile – siamo consapevoli che il 2018 traccia una linea di confine nella storia bancaria e cooperativa italiana. In autunno convocheremo infatti un'assemblea straordinaria in cui la compagine sociale dovrà votare l'adesione al Gruppo bancario cooperativo Iccrea, che sarà operativo dal 01 gennaio 2019, in virtù della Riforma del Credito cooperativo italiano.

Per noi si tratta di prendere (di acquisire un nuovo e più forte assetto organizzativo, maggiori opportunità sul piano dei servizi offerti a soci e clienti) senza perdere (la specializzazione, la capacità di relazione, la flessibilità e reattività nel dare risposte: tutte peculiarità che caratterizzano il nostro modello e la nostra BCC). I primi segnali incoraggianti che ora si scorgono, devono essere consolidati. Un freno al sostegno della ripresa economica potrebbe derivare dai nuovi ed ulteriori vincoli posti dalla normativa bancaria europea, che ci risultano comprensibili, seppure non sempre condivisibili in relazione al concetto di proporzionalità”. Per quanto riguarda l'adesione al Gruppo bancario cooperativo Iccrea (in totale 145 BCC e 2.593 sportelli bancari in tutta Italia), il presidente Canal ha ricordato all'assemblea che BCC Monsile ha già fatto il passaggio al sistema informatico Iccrea, a fine novembre 2017, scusandosi con i soci per gli inevitabili disagi operativi che questo ha comportato, “ma i vantaggi sono indubbi, ne abbiamo già ampio riscontro”.

Il direttore generale di BCC Monsile, Arturo Miotto, ha descritto gli aspetti tecnici del bilancio 2017. “L'utile netto dell'esercizio 2017 si è attestato a 1,821 milioni di euro, il patrimonio netto è salito a 91 milioni, la raccolta diretta presso la clientela è stata di 826 milioni di euro (+ 1,7% rispetto al 2016), quella indiretta di 260 milioni (+6,7%). Abbiamo cercato di ottimizzare l'organizzazione, limando i costi ove era possibile. I nostri attuali indici esprimono buoni livelli di solidità patrimoniale e di qualità del credito (il CET1 Ratio è 13,87%, contro la media del sistema bancario italiano del 12,40%). La nostra determinazione è quella di rimanere una banca di relazione che opera a supporto delle famiglie e delle imprese del territorio, integrando le modalità tradizionali del 'fare banca' con quelle attuali, determinate dall'innovazione digitale. Siamo fieri di far parte del sistema Iccrea, che dal 01 gennaio 2019 diventerà la prima banca locale italiana”. Il bilancio 2017 di BCC Monsile è stato approvato a maggioranza, con un solo voto di astensione.