Assicurazione auto a Treviso: da maggio premi in aumento del 3,2%

Brutte notizie per gli automobilisti di Treviso. Secondo l’Osservatorio di Facile.it, dopo un primo trimestre positivo, caratterizzato da un calo generalizzato delle tariffe medie RC auto, a partire dal mese di aprile i premi hanno ripreso a salire tanto che, a maggio 2019, per assicurare un’auto in provincia servivano, in media, 464,5 euro, vale a dire il 3% in più rispetto a marzo 2019. Il rincaro – si legge nell’analisi realizzata su un campione di oltre 650mila preventivi raccolti da Facile.it in Veneto - è ancor più significativo se si considera che, nello stesso periodo, a livello regionale il premio medio è salito dell’1,9%; questo significa che, a maggio 2019, per assicurare un veicolo agli automobilisti trevigiani occorreva, mediamente, il 2% in più rispetto alla media regionale (456 euro).

Leggendo i risultati in ottica provinciale e confrontando i valori rilevati a maggio 2019 con quelli di marzo 2019 emerge che i rincari hanno riguardato tutta la regione, ad eccezione della provincia di Padova, area dove la tariffa media è calata dello 0,2% stabilizzandosi a 460,9 euro. Gli aumenti più consistenti hanno riguardato la provincia di Rovigo, dove il premio medio è salito del 9% raggiungendo i 437,7 euro. Costi in crescita anche a Venezia (+3,3%, premio medio 485,1 euro) a Belluno, (+3,2%, premio medio 372,9 euro) e a Treviso (+3%, premio medio 464,5 euro). Aumenti più contenuti, invece, per le province di Vicenza (+2,3%, 427,7 euro) e Verona (+1,1%, 448,6 euro). L’osservatorio RC auto provinciale aggiornato è disponibile anche a questo link. A seguire la tabella con l’andamento dei premi nelle province della regione e la differenza con il valore medio regionale.