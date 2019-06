Assindustria Venetocentro: eletti i 42 componenti del Consiglio generale

L’assemblea dei soci di Assindustria Venetocentro Imprenditori Padova Treviso svoltasi il 6 giugno ha visto Maria Cristina Piovesana assumere la carica di presidente mentre Massimo Finco diventa presidente vicario dell’associazione, la seconda d’Italia nel sistema Confindustria (3.300 imprese per oltre 160.000 addetti). Nella parte privata i soci hanno eletto i 42 componenti del Consiglio generale di nomina assembleare (14 del territorio di Padova e 28 di quello di Treviso) che saranno in carica per il quadriennio 2019-2023. L’Assemblea ha eletto anche i componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori contabili.

Per il Consiglio generale sono risultati eletti: Renza Altoè (Parchettificio Garbelotto - Cappella Maggiore), Nicoletta Andrighetti (Andrighetti Legnami - Sant’Angelo di Piove di Sacco), Harald Antley (Aspiag Service - Mestrino), Chiara Isidora Artico (Current - Treviso), Enrico Berto (Berto’s - Tribano), Edoardo Billotto (Volpato Industrie - Spresiano), Giuseppe Bincoletto (Claim - Preganziol), Massimo Bottacin (Stiga - Castelfranco Veneto), Alberto Cappellotto (Cappellotto - Gaiarine), Ivana Casagrande (Veniceland - Cison di Valmarino), Isabella Collalto (Azienda agricola Conte Collalto - Susegana), Federico Decio (ZF Padova - Selvazzano Dentro), Claudio De Nadai (Bmodel - Montebelluna), Pierluigi Gava (Cartotecnica Postumia - Carmignano di Brenta), Paola Goppion (Goppion Caffè - Preganziol), Massimo Granzotto (Granzotto - Susegana), Mariacristina Gribaudi (Keyline - Conegliano), Giovanni Lazzarin (Latteria Montello - Giavera del Montello), Adriano Lot (Diemmebi - Vittorio Veneto), Katia Marchesin (Adl Ingegneria Informatica - Conegliano), Antonio Martini (Studio Martini Ingegneria - Mogliano Veneto), Franco Masenello (B.M. Tecnologie industriali - Rubano), Cinzia Mazzon (Walmaz Stampi - San Giorgio delle Pertiche), Raffaelle Mazzucco (Biemmereti - Sernaglia della Battaglia), Andrea Menuzzo (Came - Casier), Vincenzo Papes (Casa di cura Villa Maria - Padova), Sandro Parisotto (Calzaturificio S.C.A.R.P.A. - Asolo), Stefano Pavan (Mafin - Galliera Veneta), Gian Nello Piccoli (Eurosystem - Villorba), Settimo Pizzolato (La Cantina Pizzolato - Villorba), Alessandra Polin (Generalfilter Italia - Paese), Francesca Posocco (ABS Group - Vittorio Veneto), Gianni Potti (Action - Padova), Chiara Rossetto (Molino Rossetto - Pontelongo), Iris Letizia Rossetto (Virosac - Pederobba), Maria Rossi (Sinapsi Informatica - Monselice), Flavio Sgambaro (Sgambaro - Castello di Godego), Claudio Stecca (Sogea - Treviso), Carlos Manuel Veloso Dos Santos (Amorim Cork Italia - Conegliano), Domenico Vettorello (Vettorello - Casale sul Sile), Anna Viel (Belletti - Mestrino), Nicola Voltan (Siav - Rubano).

I Probiviri eletti sono: Lara Caballini di Sassoferrato (Dersut Caffè - Conegliano), Roberto Castagner (Acquavite - Vazzola), Franco Fabris (Legalitax - Padova), Stefania Padoan (Padoan San Biagio di Callalta), Francesco Peghin (Gruppo Blowtherm - Padova), Paolo Santi (Sac Serigrafia - Riese Pio X) e Antonio Vendraminelli (Vecom - Padova). I Revisori Contabili sono: Denise Archiutti (Veneta Cucine - Roncade), Ermanno Boffa (Regia Treviso), Anna Dominighini (Servizi Professionali Organizzati - Padova) e come supplenti Gianpietro Didonè (Cortal Extrasoy - Cittadella) e Giuseppe Munari (Opera - Treviso). Con l’assemblea sono anche entrati ufficialmente in carica i Presidenti dei Gruppi merceologici di Assindustria Venetocentro eletti in questi mesi dalle rispettive Assemblee e il cui mandato andrà fino al 2023. Sono: Franco Canil (F.lli Canil Trasporti Internazionali di Loria - Gruppo Trasporti), Mario Cunial (Industrie Cotto Possagno - Gruppo Prodotti da costruzione), Silvia Dal Cin (Sincromia di Roveredo in Piano - Gruppo Cartario Cartotecnico Grafico), Giorgia Giacchetto (Veneto Vetro di Montebelluna - Gruppo Vetro Ceramica), Barbara Minetto (Magis di Torre di Mosto - Gruppo Legno Arredamento), Mario Ravagnan (Ravagnan di Limena - Gruppo Metalmeccanico), Riccardo Ruggiero (Hotelturist di Padova - Gruppo Turismo), Armando Serena (Montelvini di Volpago del Montello - Gruppo Vinicolo e Distillati Liquori), Massimo Slaviero (Unifarco di Limana - Gruppo Gomma Platica e Chimico Abrasivi), Giovanni Taliana (Bovis di Limena - Gruppo Alimentare), Ruggero Targhetta (Euris di Ponte San Nicolò - Gruppo Servizi Innovativi e Tecnologici), Gianni Tonini (Sabbia del Brenta di Paese - Gruppo Estrattivo Marmifero), Alberto Zanatta (Tecnica di Giavera del Montello - Gruppo Moda Sport e Calzatura). Sono componenti del Consiglio Generale, e resteranno in carica fino all’Assemblea 2020, i componenti del Consiglio di Presidenza. Ne fanno parte i vicepresidenti: Giuseppe Bincoletto (delegato al Coordinamento Merceologie), Antonella Candiotto (con delega alle Relazioni Sindacali, Sicurezza e Ambiente), Enrico Carraro (delegato all’Ufficio Studi), Fiorenzo Corazza (delegato a Edilizia Territorio e Presidente della Sezione Ance), Enrico Del Sole (delegato a Ricerca e Innovazione, Università), Claudio Feltrin (con delega alla Cultura d’Impresa), Ivo Nardi (delegato a Tesoreria, Etica d’Impresa e Sostenibilità), Mario Ravagnan (delegato a Riorganizzazione Partecipazioni e Coordinamento Delegati di Territorio Padova), Marco Stevanato (delegato a Fisco e Internazionalizzazione). Sono Consiglieri delegati anche Anna Viel e Alessandra Polin (Education, Scuola), Leopoldo Destro (Assindustria Sport). Completano il Consiglio di Presidenza i Consiglieri: Walter Bertin (Labomar - Istrana), Elisa Gera (H. Krull & C - Treviso), Marino Malvestio (Malvestio - Villanova di Camposampiero), Luciano Mazzer (Tegola Canadese - Vittorio Veneto), Bruno Vianello (Texa - Monastier), Claudio De Nadai e Ruggero Targhetta (Piccola Impresa), i Past President Massimo Pavin (Sirmax - Cittadella) e Alessandro Vardanega (Industrie Cotto Possagno). Sono componenti il Consiglio Generale i dieci Referenti di Territorio, anch’essi in carica fino al 2023: Walter Bertin (Treviso), Francesco Blasi (Este), Sabrina Carraro (Asolano-Castellana), Katia Da Ros (Coneglianese-Vittoriese), Valter De Bortoli (Montebellunese), Gianni Marcato (Camposampierese), Maria Letizia Thiene (Padova Ovest-Colli), Massimo Tonello (Opitergino-Mottense), Omer Vilnai (Cittadella), Fabio Voltazza (Piovese). Fanno parte del Consiglio Generale di Assindustria Venetocentro, come componenti di nomina della Presidenza, anche Alessandro Banzato (Acciaierie Venete - Padova), Roberto Barbieri (Osram - Treviso), Andrea Gabrielli (Gabrielli - Cittadella), Enrico Moretti Polegato (Diadora - Caerano S. Marco), Luigi Rossi Luciani (Carel - Brugine), Ferruccio Ruzzante (Studio Verde - Curtarolo). Per l’Ance ci sono: Paola Carron (Carron - San Zenone degli Ezzelini), Mauro Cazzaro (Cazzaro Costruzioni - Trebaseleghe), Paolo Comarella (Impresa Comarella - Valdobbiadene), Claudio Cunial (Noise - Salgareda) e Giovanni Marcon (Costruzioni edili Marcon Vittorio - Quinto di Treviso).

Gallery