Aumento pedaggi autostradali, Confartigianato: "2% in più è un furto vero"

TREVISO "Il mondo dell'autotrasporto sembra avere una sola certezza: il primo gennaio, inesorabilmente, arrivano gli aumenti dei pedaggi. Inflazione? Miglioramenti della qualità del servizio? Nulla di tutto questo da coprire. Solo una rendita di posizione da garantire”. E’ questo il commento di Danilo Vendrame, presidente autotrasportatori Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, sui rincari scattati il primo di gennaio sulle tratte autostradali. “Gli autotrasportatori si sentono degli autentici figli di un dio minore -prosegue- che devono solo pagare e tacere. In anni di inflazione “zero”, anche un 2% in più è un furto vero e proprio. Soprattutto nel nostro caso, le aziende di autotrasporto di merci per conto terzi, per le quali i pedaggi autostradali rappresentano la terza voce di costo dopo personale e carburante. Un vettore che esegue trasporti di linea nazionali effettua oltre l’80 percento della sua percorrenza annua su autostrade a pedaggio ”.

“Sarebbe ora -afferma il Presidente-, che i criteri con cui il Governo concede l'adeguamento annuale delle tariffe, in vigore dal 2007, venisse cambiato. Bisogna tenere conto in maniera più appropriata della qualità del servizio reso dai concessionari. Continuiamo a registrare, infatti, l'inadeguatezza della rete autostradale italiana. La dimostrano la velocità media, tra le più basse d'Europa, i disagi che si ripercuotono sugli utenti a ogni precipitazione nevosa, la mancanza di aree di sosta e di servizi di assistenza appropriati, la cattiva manutenzione delle strutture e del manto autostradale". In Veneto gli adeguamenti delle tariffe di pedaggio autostradale coinvolgono tutte e tre le concessionarie autostradali: CAV S.p.A. + 0,32%, Autovie Venete S.p.A. +1,88% e Brescia-Padova S.p.A. +2,08%. “Un 2% in più -spiega Vendrame- va a peggiorare ulteriormente il costo medio annuo (per un autoarticolato con 5 assi e che percorra almeno 100mila km all’anno) che, con 1,451 euro al chilometro, è già oggi il 30% più caro della media europea (dati Osservatorio Due Torri). Una differenza dovuta soprattutto ai costi vivi: assicurazioni (+72%) e pedaggi (+121%) sono le gabelle che incidono di più sulla nostra competitività.