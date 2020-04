Avanzo di bilancio 2019 a Montebelluna: ecco oltre 2 milioni da investire per la città

La giunta comunale di Montebelluna ha in questi giorni approvato la bozza del bilancio consuntivo che andrà in approvazione da parte del Consiglio comunale entro fine mese e contiene un avanzo disponibile di oltre 2 milioni di euro. Queste le considerazioni del Presidente della commissione bilancio e delegato al bilancio, Adalberto Bordin: «L’avanzo di disponibile ammonta a 2.095.000 euro, importo derivante dall’oculata gestione delle risorse durante l’anno 2019, che come è noto, sono estremamente esigue rispetto a qualche anno fa».

«Questa oculata gestione – prosegue il Presidente Adalberto Bordin - non ha comunque comportato alcuna riduzione dei servizi, né della costruzione di opere pubbliche e di restauro degli edifici comunali messe in cantiere dalla nostra amministrazione, prova ne è, per esempio, la manutenzione e l’asfaltatura delle strade comunali che sta avvenendo a tappeto in questi giorni, approfittando anche del ridotto traffico del periodo e quindi dei minori disagi che ne conseguono per la viabilità. L’avanzo disponibile sarà utilizzato per circa 900mila euro a favore della messa in sicurezza di una delle intersezioni più pericolose della nostra città, ovvero per la costruzione della rotonda nell’incrocio tra la Feltrina e via Groppa per la quale abbiamo a partecipato ad un bando regionale grazie al quale la Regione potrà cofinanziare l’opera per 300.000 euro. Tale opera ricopre una importanza strategica per quanto riguarda la sicurezza stradale».

«La nostra Amministrazione – prosegue il Presidente Bordin – ha investito, nel corso del tempo, la maggior parte delle risorse per mettere in sicurezza le infrastrutture pubbliche della nostra città: basti pensare all’attenzione posta verso l’edilizia scolastica, assoluta priorità dell’amministrazione, nei restauri del patrimonio architettonico di Villa Pisani e Barchessa Manin, agevolati anche dai finanziamenti sovracomunali, senza mai trascurare la manutenzione stradale. Tuttavia l’avanzo di amministrazione 2019 ci permetterà di intervenire con maggiore intensità su alcuni punti critici da un punto di vista viario su tutto il territorio comunale».

«Dopo l’intervento di riqualificazione del centro storico, le risorse verranno impiegate per riqualificare le frazioni, collante della nostra Comunità e, a tal proposito, nei prossimi giorni – conclude il Presidente Adalberto Bordin - nonostante le limitazioni imposte dall’emergenza provocata dal Covid 19, ci riuniremo grazie agli strumenti informatici come amministrazione per cominciare a stabilire le priorità in base alle quali utilizzare tale avanzo, non escludendo ovviamente i suggerimenti propositivi e realistici che dovessero essere avanzati dalle minoranze con le quali siamo in continuo contatto a causa dell’emergenza che tutti stiamo vivendo».