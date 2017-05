AVEDISCO: gli incaricati di Fresco Irinox premiati come i migliori nella vendita diretta

TARZO Sono ben due i successi raccolti nei giorni scorsi dalla trevigiana Irinox Spa che ha visto le sue due incaricate 'Fresco' Linda Planamente e Ornella Grandi, premiate da AVEDISCO come migliori Incaricate alla Vendita Diretta. Il riconoscimento è stato consegnato a Milano all’interno della 23° edizione del Premio Nazionale AVEDISCO, l’Associazione Vendite Dirette Servizio Consumatori, che si occupa di sostenere, implementare e tutelare la figura dell’Incaricato e i diritti dei consumatori.

Il premio, consegnato da Giorgio Mastrota, è andato alla torinese Ornella Grandi, che si è distinta per entusiasmo e serietà nel lavoro, e alla romagnola Linda Planamente, per la carica di positività e la diligenza con cui svolge il suo lavoro. Si tratta di valori e caratteristiche che rispecchiano pienamente la vision di Fresco di Irinox, il primo abbattitore di temperatura pensato per la casa che rappresenta oggi il fiore all’occhiello di Irinox, l’azienda specializzata in tecnologie innovative per la ristorazione e la cucina che promuove uno stile di vita sano e combatte gli sprechi alimentari.