Banca della Marca: via Sernagiotto, è Loris Sonego il nuovo presidente

Un vero e proprio terremoto quello che in queste ore ha sconquassato Banca della Marca. Mercoledì scorso, 3 luglio, il CdA dell'istituto di credito trevigiano ha votato la sfiducia all'unanimità nei confronti di Claudio Sernagiotto che era subentrato allo storico presidente Gianpiero Michelin. Al suo posto via libera all'ex sindaco di Gaiarine, commercialista e presidente del comitato esecutivo, Loris Sonego. Il malumore ed i contrasti in seno al vertice della banca covavano, pare, da tempo e sono sfociati in questo vero e proprio blitz.

IL COMUNICATO DELLA BANCA Il Consiglio di Amministrazione di Banca della Marca comunica che nella seduta di mercoledì 3 luglio - in sostituzione di Claudio Sernagiotto - è stato nominato, unanimemente, Loris Sonego quale nuovo Presidente della BCC. Sonego è amministratore da quattro anni e attuale guida del Comitato Esecutivo. Vivo ringraziamento per il lavoro svolto dal dott. Claudio Sernagiotto che in questi anni, subentrando allo storico presidente Michielin, ha realizzato quanto era stato programmato, guidando la Banca nelle impegnative fasi di fusione con la BCC di Marcon-Venezia, nonché nella scelta e nell’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, ottenendo importanti risultati di mercato e un solido bilancio.