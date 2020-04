Banca della Marca punta sulla liquidità alle imprese

«Nessuno sa di preciso la dimensione delle esigenze di liquidità che il territorio si troverà ad affrontare. Riteniamo quindi prioritario rimanere in collegamento con i Soci ed i Clienti, essere loro vicini e valutare tutte le situazioni al di là delle obbligatorietà stabilite dai decreti».

Lo ha detto oggi il presidente di Banca della Marca, Loris Sonego secondo cui «l’importante è assicurare soluzioni e liquidità alle aziende, che fino a ieri hanno garantito la base del diffuso benessere del nostro territorio». Sonego mette in evidenza che a fine marzo il meccanismo dei pagamenti e quindi del cash flow che circola nel mercato locale non si era ancora interrotta. «Un segnale incoraggiante - ha sottolineato - viene dal sistema dei pagamenti. A fine Marzo Banca della Marca ha registrato il pagamento verso il sistema dell’83% delle ricevute bancarie in scadenza, quindi la paventata interruzione della catena dei pagamenti, per adesso, è stata scongiurata. Situazione sicuramente diversa è quella che si presenterà a fine aprile ma stiamo lavorando per farci trovare pronti e per aiutare i nostri Soci ed i nostri Clienti». Il presidente ha poi sottolineato che la banca ha preso delle iniziative autonome a sostegno di quanto già previsto dal govrno: 60 mesi per la liquidità imprese, consenso alla riemissione degli effetti insoluti al 31/03 e alla proroga di quelli scadenti a fine aprile e nei mesi successivi e una moratoria fino a fine settembre per mutui e concessioni di liquidità a privati con oggettive difficoltà e non rientranti nelle misure varate dall'esecutivo.