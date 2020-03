Coronavirus, Banca della Marca lancia la cassa mutua solidale

Marca Solidale, l’Associazione Mutualistica voluta e sostenuta da Banca della Marca, in relazione al contesto che si è creato a seguito delle note vicende del corona virus, intende dare, nell’ambito di competenza, il proprio contributo per una pronta ripresa della fiducia e della serenità delle famiglie. A tale proposito il Consiglio di Amministrazione ha deciso di includere nel pacchetto delle prestazioni anche i rimborsi dei ticket pagati per le prestazioni del servizio sanitario nazionale. I Soci di Marca Solidale, inclusi i famigliari, potranno quindi usufruire per quest’anno delle usuali quote di rimborso anche con riferimento ai ticket, che finora erano esclusi. Con questa decisione Marca Solidale auspica che tutte le Istituzioni, ognuna per il proprio ambito, in questa delicata fase mettano in campo azioni straordinarie di supporto allo stimolo fiduciario ed economico del tessuto sociale. Il presidente di Banca della Marca Loris Sonego sottolinea l’importanza di questa iniziativa e della sinergia che quotidianamente Marca Solidale intreccia con Banca della Marca a vantaggio dei propri soci e e clienti: «un grande plauso va all’instancabile opera di Adriano Ceolin che con passione e lungimiranza da oltre un decennio guida questa mutua che è tra le più grandi del panorama bancario cooperativo».