Banca di Monastier e del Sile: il cda nomina Moreno Favaretto nuovo direttore generale

Moreno Favaretto è il nuovo Direttore generale di Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo. 61 anni, coniugato con 2 figli, Moreno Favaretto diventa Direttore generale dopo essere stato già Vice direttore della BCC dal 2011. In precedenza, Favaretto è stato responsabile del Centro Imprese Area Nord Est di Barclays e responsabile dello sviluppo filiali per Bipop Carire. Favaretto succede ad Arturo Miotto, Direttore generale di BCC di Monastier e del Sile dal 2013 al 2019, oggi Direttore generale di Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia, la banca del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea per lo sviluppo del territorio del Friuli Venezia Giulia.

«La scelta di Moreno Favaretto segue la logica della continuità -ha commentato Antonio Zamberlan, presidente di Banca di Monastier e Sile- in ragione dell’importante e impegnativo percorso che la nostra BCC ha osservato in questi ultimi anni. In questo senso, ad Arturo Miotto va il ringraziamento da parte di tutto il Consiglio di Amministrazione di Banca di Monastier e Sile per il fondamentale lavoro svolto a beneficio della BCC, e i migliori auguri per i progetti futuri che lo vedono coinvolto all’interno del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea». Insieme al nuovo Direttore generale della Banca, Favaretto, il Consiglio di Amministrazione di Banca di Monastier e del Sile ha nominato Alessandro Darsiè a Vice direttore generale. Darsiè, 45 anni, coniugato con 2 figli e in BCC dal 2004, in precedenza ha lavorato presso il gruppo Intesa e FriulAdria.