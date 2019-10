Banca Prealpi SanBiagio: «Nessuna trattativa aperta con Carige»

Dopo le voci circolate nelle ultime ore, Banca Prealpi SanBiagio ha voluto specificare che l’Istituto non ha alcuna trattativa aperta con Carige e che l’incontro informativo in programma per questa sera, martedì 1 ottobre, a Tarzo sarà finalizzato solo a presentare ai soci i dati semestrali della banca e i progetti a sostegno del territorio.

È la gestione commissariale con il Fidt assieme ad altri interlocutori tra cui la capogruppo Cassa Centrale, e non Banca Prealpi SanBiagio, a portare avanti un progetto relativo al salvataggio di Banca Carige. Per quanto attiene a Banca Prealpi SanBiagio, è volontà dei vertici ribadire con forza che l’Istituto è e resta legato al territorio e alle comunità di riferimento. La Banca informa, inoltre, che l’appuntamento in programma questa sera alle ore 20.45 presso l’Auditorium di Tarzo non sarà un’«assemblea» ma un incontro informativo con i soci, e che una discussione su Carige non è all’ordine del giorno. Gli argomenti che saranno trattati sono quelli già comunicati in precedenza, e cioè relativi all’illustrazione dei dati semestrali, ai progetti su cui la Banca è impegnata a sostegno del territorio e alla presentazione della nuova sede decentrata di Fossalta di Portogruaro. Infine, l’aggregazione tra Banca Prealpi e Banca San Biagio del Veneto Orientale, divenuta operativa a decorrere dallo scorso 1 luglio ha interessato gli storici Istituti cooperativi di Tarzo e di Fossalta di Portogruaro.