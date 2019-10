Banca Prealpi SanBiagio inaugura tre sue nuove filiali sul territorio

Banca Prealpi SanBiagio ha inaugurato le nuove filiali recentemente aperte a Cornuda, Pederobba e Montebelluna. All’appuntamento, che si è tenuto a Montebelluna sabato alle 16.30, hanno preso parte, a fianco del Presidente di Banca Prealpi SanBiagio Carlo Antiga, l’Assessore alle attività produttive del Comune di Montebelluna Antonio Romeo, il Sindaco di Cornuda Claudio Sartor e l’Assessore allo sport e associazioni Fabio Maggio, oltre al parroco Don Antonio Genovese. Presente, infine, una rappresentanza del Montebelluna Basket ASD.

Alla cerimonia del taglio del nastro e la successiva benedizione dei locali della filiale della Banca, che ha sede nel cuore di Montebelluna in via XXX Aprile 5, hanno partecipato anche direttori e dipendenti degli sportelli di Cornuda e Pederobba, a rimarcare la stretta sinergia tra i team di professionisti operativi su tutti questi territori. Lo storico Istituto di credito cooperativo di Tarzo arriva così a contare complessivamente sessantuno filiali, con un totale circa 170 Comuni coperti a livello regionale.

Una presenza importante quella di Banca Prealpi SanBiagio nell’Alto Trevigiano e in particolare nel Montebellunese: forte di una secolare tradizione mutualistico-cooperativa e di una solida situazione finanziaria, la Banca intende infatti contribuire alla costruzione di una rinnovata fiducia e di un nuovo legame tra il territorio e il mondo del credito, sostenendo in modo virtuoso il progredire di famiglie e imprese sul piano economico e sociale. A dimostrazione dell’attenzione alle istanze della comunità e della vicinanza al tessuto associativo, in particolare a supporto dei giovani e dello sport, ha voluto essere presente alla cerimonia anche una rappresentanza del Montebelluna Basket ASD, con cui Banca Prealpi SanBiagio ha avviato un sodalizio.