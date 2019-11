Becher spa: Antonio Miglioli nominato nuovo direttore commerciale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

E’ stato nominato Direttore Commerciale di Becher Spa Antonio Miglioli che riporta direttamente all’Amministratore Delegato Simone Bonazza e che ha la responsabilità di realizzare nel prossimo futuro le strategie commerciali e di marketing, non solo per Becher Spa ma per tutto il Gruppo Bonazza; identificando un rafforzamento dell’organizzazione commerciale e un impulso di crescita anche al ristorante “Becher House” e al punto vendita “Bottega del Becher” di Ponzano Veneto. Simone Bonazza, dichiara: “L’ingresso di Antonio Miglioli arriva in un momento storico importante per la nostra azienda. La sua profonda esperienza ci aiuterà a ottimizzare i nostri crescenti sforzi strutturali, che abbiamo voluto nell’ottica del miglioramento produttivo per il raggiungimento di una certificata qualità del prodotto; avendo come obiettivo per il prossimo triennio un marcato insediamento sia nel mercato italiano che estero”. “Sono orgoglioso ed entusiasta di entrare a far parte del Gruppo Bonazza – ha aggiunto Antonio Miglioli – un’azienda simbolo del Made in Italy, fortemente legata alla filiera produttiva e al territorio”.

BECHER SPA GRUPPO BONAZZA Bechèr Spa, azienda di punta del Gruppo Bonazza, ha chiuso il bilancio 2018 con un fatturato record di 34 milioni di euro e un incremento del 3% rispetto all’anno precedente investendo in produzione e nell’ampliamento degli stabilimenti in provincia di Treviso. Al Gruppo, che investe nella diffusione della cultura e della valorizzazione agroalimentare veneta nel mondo, appartengono i brand Speck Unterbergher, Bonazza, specializzata nella produzione di wurstel e Salumificio Vicentino; con circa 150 addetti l’azienda veneta opera attraverso cinque stabilimenti produttivi in Italia.