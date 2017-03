Il Gruppo Benetton rilancia a Madrid sulla Gran Via aprendo un nuovo negozio

PONZANO VENETO Il concept “On Canvas” di Benetton approda a Madrid lungo la Gran Vía, la celebre strada dello shopping madrileno. Dopo i lavori di restauro, il flagship store di Benetton Group all'interno del Capitol - l'edificio icona di Plaza de Callao, esempio di architettura espressionista - riapre al pubblico, offrendo al cliente una nuova esperienza d’acquisto all’insegna dell’autenticità, del design e della bellezza.

Con una superficie di oltre 1000 mq, il negozio si sviluppa su tre piani. L’architettura interna è pensata attorno ad una scala di metallo, che collega i tre piani dell’edificio, una vera e propria opera d'arte, progettata e realizzata in Galizia in esclusiva per lo store. Anche la facciata dell’edificio è stata completamente restaurata e riportata al suo aspetto originale. Lo store On Canvas sulla Gran Vía è il simbolo del nuovo modo di Benetton Group di intendere il negozio: un concept che mette il cliente al centro di una shopping experience unica fatta di design, architettura, tecnologia ed emozioni. All’interno dello store i clienti potranno trovare i capi di tutte le linee del marchio United Colors of Benetton: uomo, donna, bambino e Undercolors.

Una nuova shopping experience

Il concept "On Canvas" racconta tutta l’identità di United Colors of Benetton: un'evoluzione del negozio, pensato come punto di incontro tra la storia e il contemporaneo, che rende il prodotto il vero protagonista. Elemento centrale del negozio è il telaio, una struttura leggera, semplice ma solida e quasi invisibile, attorno alla quale si costruiscono stagioni, collezioni, colori e materiali. Simbolo di tradizione e artigianalità, oltre che emblema di innovazione, il telaio rende possibile ogni trasformazione all'interno dello store: cambiano i materiali, mutano le tele, evolvono gli spazi, creando infinite possibili soluzioni che sono metafora concreta di un marchio in continuo divenire.

L'espansione della rete di negozi in Spagna

La riapertura sulla Gran Vía è solo l'ultima di una serie di nuove aperture con cui Benetton Group consolida la propria rete di negozi in Spagna. Negli ultimi sei mesi Benetton Group ha infatti messo a segno 15 aperture in tutto il Paese, rafforzando la propria presenza nelle maggiori città e aree dello shopping spagnole e nei più importanti centri commerciali del Paese.

Di seguito l'elenco delle nuove aperture :

MADRID: C.C. Parque Corredor, C.C. Parque Ventanal de la Sierra, C.C. Parque Sur

CATALOGNA: C.C. La Maquinista (Barcellona), C.C. Glories (Barcellona), Rambla Catalunya (Barcellona) - prossima apertura

ANDALUSIA: C.C. Nevada (Granada), C.C. La Sierra (Cordoba), Motril (Granada), Chiclana (Cadice)

MURCIA: C.C. Thader

CASTIGLIA E LEÓN: C.C. Vallsur (Valladolid), C.C. El Tormes (Salamanca)

ISOLE BALEARI: C.C. Fan (Palma di Maiorca)

ESTREMADURA: Cáceres

