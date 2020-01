Nuova collezione Benetton Casa: accordo esclusivo con Bergner

Cuscini e coperte, asciugamani e zerbini, padelle, posate in legno e chi più ne ha più ne metta. A partire da marzo/aprile 2020, le case di tutto il mondo si riempiono di colori con la nuova collezione Casa Benetton. Casa Benetton è frutto di un accordo esclusivo su scala globale con Bergner, il più grande distributore europeo di prodotti per la casa, e nasce con l’ambizione di portare la personalità ottimista e colorata di Benetton nell’ambiente domestico. Casa Benetton comprende tre categorie principali – tessuti per la casa, articoli per la tavola e utensili per la cucina – e tocca tutti gli ambienti principali – bagno, camera da letto, cucina e zona living – e oltre, con una serie di teli da mare. Gli articoli uniscono la funzionalità di Bergner e lo stile inconfondibile di Benetton, con color block alternati a pattern geometrici, fantasie variopinte e design discreti per soddisfare tutti i gusti, senza fare compromessi sulla qualità.

Tutta la collezione è improntata alla sostenibilità, un valore e un know how che accomunano Benetton e Bergner. I prodotti di Casa Benetton nascono infatti nel rispetto l’ambiente, selezionando le materie prime e migliorando l’efficienza dei processi, lungo tutta la catena di fornitura. La collezione Casa Benetton sarà presentata nelle principali fiere del settore e venduta in negozi specializzati, centri commerciali e divisioni Casa dei principali retailer di tutto il mondo, a partire da Marzo/Aprile 2020.