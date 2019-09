On line il nuovo sito del Benetton rugby, a realizzarlo la trevigiana Seisnet

Il Benetton Rugby ha accolto recentemente tra i propri partner commerciali Seisnet, un’eccellenza del territorio trevigiano e leader nei servizi di programmazione web, innovazione digitale e non solo. Seisnet, da quasi 25 anni, ancora prima di essere fornitore di servizi, si propone come un vero e proprio partner che affianca brand, agenzie di comunicazione, software house, pmi e gruppi industriali, aiutandoli a dare forma alle loro idee nel mondo Internet. Grazie al know-how interno riescono oggi a supportare anche le grandi aziende con un servizio verticale di alta qualita`, che garantisce lo sviluppo Web in tutte le sue forme. L’azienda trevigiana si e` occupata del restyling estetico e funzionale del sito internet della prima squadra del Benetton Rugby: www.benettonrugby.it. I colori biancoverdi contraddistinguono l’intero sito con un richiamo all’Italia nel footer. Una nuova gerarchia delle informazioni strizza l’occhio alla SEO cosi` come l’utilizzo di accorgimenti tecnici sui testi, sulle immagini e sui componenti software. Completamente rivisitata la sezione delle gallerie fotografiche e ottimizzata l’integrazione con servizi di terzi parti per la gestione delle classifiche e dei calendari delle competizioni. Ampio spazio in home anche per i contenuti social dei canali del club. Un backend piu` semplice e performante per la gestione dei contenuti e nuove landing page per le campagne marketing completano questo biglietto da visita internazionale.

Seisnet si lega cosi` al club biancoverde e ne diventa Digital Partner. Il logo dell’azienda trevigiana, oltre ad essere visibile sui canali digital di Benetton Rugby, sara` presente anche sull’intera declinazione comunicativa cartacea ed allo Stadio Monigo piu` precisamente sui led pubblicitari a bordocampo e sul led wall. «Essere al fianco di un Club così prestigioso a livello nazionale ed internazionale è per noi motivo d’orgoglio»: sottolinea Marco Sartori, amministratore delegato di Seisnet. «Ci riconosciamo nei valori di questo sport e nell’appartenenza al territorio: proprio per queste ragioni abbiamo deciso si fare gioco di squadra con Benetton Rugby mettendo a disposizione le nostre competenze per il restyling del sito web».