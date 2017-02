Dal web al punto vendita: Bialetti store, il nuovo sito è firmato dalla trevigiana Olojin

SAN FIOR Olojin, agenzia di loyalty marketing con sede a San Fior, dopo le collaborazioni con nomi del calibro di IKEA, Hill’s Pet, Kimbo, Pam Panorama e Legambiente, aggiunge al suo parco clienti anche Bialetti, leader mondiale nella produzione di strumenti per la cucina come l’iconica caffettiera resa celebre dall’Omino con i baffi protagonista del Carosello. La collaborazione nasce dall’esigenza di realizzare e sviluppare il nuovo sito www.bialettistore.it dedicato agli store monomarca. Nel 2016, infatti, la rete di store ha superato i confini italiani, vantando in media tre aperture mensili. L’urgenza di creare uno spazio web innovativo in supporto ai negozi ha portato Bialetti a trovare il partner ideale in Olojin, già celebre per i lavori per aziende di caratura internazionale.

L’agenzia ha puntato sulla valorizzazione delle promozioni e del programma loyalty, in supporto all’esigenza di Bialetti di puntare sul retail, fidelizzando il cliente dall’online all’offline, come racconta Stefano Notturno, CEO di Olojin: «Il punto di forza dei nostri progetti è la cura del rapporto tra il brand e i suoi clienti, e per questo abbiamo posto particolare attenzione al programma di loyalty dedicato ai possessori di Bialetti Card. Nel sito gli utenti possono richiedere online la carta, consultare il saldo punti e lo storico dei premi e, per permettere un aggiornamento in tempo reale, i dati sono sincronizzati automaticamente con il sistema casse dei punti vendita internazionali. Inoltre si possono scoprire novità, collezioni e promozioni attive nei singoli negozi, grazie ad un’area news aggiornata con in evidenza eventi e offerte»

Infine l’utente ha la possibilità di guadagnare più punti fedeltà completando il profilo nell’area personale: «Un modo in più per Bialetti di conoscere meglio i propri clienti, regalando loro ulteriori vantaggi». Un progetto che Olojin ha arricchito pensando anche al mondo dei social network: l’agenzia, che gestisce per Bialetti anche i profili Facebook e Instagram, ha aggiunto nel sito anche un social wall con i post delle pagine aziendali.

