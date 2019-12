Provincia, approvato il bilancio di previsione 2020/2022

Il Consiglio Provinciale, con il parere favorevole dell’Assemblea dei sindaci, espresso con 47 voti favorevoli e 3 astenuti, ha approvato il bilancio triennale della Provincia 2020/2022.

«Non posso che esprimere la mia soddisfazione e quella del Consiglio provinciale per il risultato raggiunto e ci tengo a ringraziare tutti i sindaci. Dopo anni di difficoltà, la Provincia riparte, ed un segnale tangibile sono le risorse che, seppure ancora non pienamente sufficienti, riusciamo a destinare a strade e scuole. Riusciamo inoltre nel 2020 a finanziare tutti i progetti di interventi sulla viabilità che erano stati presentati nel corso del 2019 dai Comuni e finora solo in parte finanziati a seguito del bando della Provincia. I risultati raggiunti – conclude Marcon – dimostrano ancora di più quanto sia importante proseguire l’opera di consolidamento delle Province, non solo in termini di risorse, ma anche di autonomia finanziaria, organizzativa e facoltà assunzionali di personale tecnico qualificato che possa rafforzare la capacità amministrativa delle Province, sia progettuale che di stazione appaltante per forniture e lavori».