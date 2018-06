I nuovi investimenti fanno correre il fatturato di Tecnica Group

GIAVERA DEL MONTELLO Tecnica Group chiude il bilancio 2017 con numeri in forte progressione e la consapevolezza di essere ancorata a quella linea tracciata dal suo programma quinquennale di sviluppo 2016-2020. Il fatturato del Gruppo nel 2017 ha raggiunto i 365 milioni di euro, in crescita del 10% rispetto ai 334 dell’anno precedente e migliore anche rispetto ai 361 milioni pianificati nel budget annuale. Cresce più del previsto anche il valore dell’Ebitda, che passa da 27,9 milioni del 2016 ai 32,3 del 2017.

“Uno degli obiettivi del programma - precisa Antonio Dus, A.D. del Gruppo - è il rafforzamento dei singoli brand, in termini di identità, innovazione e vendite. I dati di bilancio mostrano i riscontri positivi di questa strategia, in particolare per quanto riguarda le performance di Nordica +13,5%, Tecnica/Blizzard +10% e soprattutto Moon Boot, +29%, sempre più “brand moda” che ha saputo uscire dai confini del tradizionale doposci. Sono attesi invece da quest’anno i benefici del rilancio di Tecnica Outdoor, grazie a una forte innovazione (Forge, la prima scarpa da trekking completamente personalizzabile) che ha collezionato numerosi premi in tutto il mondo, rafforzando il ruolo del marchio come punto di riferimento per il mercato".

Per quanto concerne la differenziazione geografica, da segnalare l’ottima performance sui mercati di riferimento, sia quello statunitense, +9,4%, che quello tedesco, +7,6%. Cresce anche il mercato interno, +7,5%, in netta ripresa grazie alle nevicate precoci e abbondanti dello scorso inverno. Dal punto di vista finanziario il 2017 è stato un anno importante per Tecnica Group, con l’ingresso nella compagine azionaria di un nuovo partner come Italmobiliare (che il 22 novembre scorso, tramite un aumento di capitale, ha acquisito il 40% del Gruppo Tecnica). Un accordo che ha avuto impulso anche dal punto di vista strategico.

Spiega Alberto Zanatta, Presidente del CdA: “L’entrata di Italmobiliare ha permesso di operare una importante ricapitalizzazione e ristrutturare le linee finanziarie del Gruppo per poter garantire l’ulteriore crescita dell’azienda prevista dal piano industriale. Una crescita che stiamo perseguendo su più fronti, non solo dal punto di vista dell’innovazione tecnologica e di prodotto, ma anche attraverso l’investimento nei canali distributivi digitali e in programmi di efficientamento produttivo e logistico. L’esempio più recente in tal senso è un progetto di “Lean Production” appena attivato nel nostro stabilimento in Ungheria".