Crowdfunding, Criptovalute e Blockchain sbarcano in Camera di Commercio

TREVISO E’ un susseguirsi di eventi, in Camera di Commercio di Treviso – Belluno, per la formazione digitale delle imprese. A Maggio è stato affrontato il tema della sharing economy con i nuovi modelli di business e le piattaforme di crowdfunding, a Giugno si è parlato della tecnologia blockchain e delle criptovalute, il 6 luglio la Camera di Commercio sarà nuovamente sede di formazioneper le imprese con la presentazione dei PID punti impresa digitale e di tutti i servizi digitali come il cassetto Digitale dell'Imprenditore.

Il Governo con “Impresa 4.0” ci ha incaricati – afferma il Presidente Mario Pozza - di accompagnare le imprese verso la digitalizzazione e questi momenti di formazione aiutano il passaggio culturale verso la trasformazione digitale, strumento indispensabile per stare al passo con i competitor e continuare ad avere successo nel mondo con le nostre eccellenze. Ho voluto che affrontassimo il tema del crowdfunding per valutare nuove forme di credito dopo la crisi del sistema bancario veneto; delle criptovalute e della tecnologia blockchain – chiarisce il Presidente Pozza – perché sempre in ambito di portafoglio titoli è un fenomeno che non ci deve sfuggire né come opportunità, né come mancata valutazione del rischio per le nostre imprese. Mi riferisco alla trasparenza delle transazioni per cui c’è bisogno di una regolamentazione a livello europeo contro le speculazioni.

Queste tecnologie che vediamo tanto lontane dal nostro operare quotidiano – continua il Presidente -, probabilmente saranno applicate a breve con assoluta disinvoltura. Come la Blockchain che potrà essere applicata come soluzione semplice per la tracciatura certificata e immutabile dell’origine dei prodotti, della filiera di produzione, di trasformazione e di distribuzione, accertando l’identità e rendendo tali dati fruibili da chiunque, anche tramite il proprio smartphone. Ecco che i risultati di una tecnologia diventano, agli occhi del consumatore, fattore di preferenza e per l’imprenditore supporto indispensabile.

Ogni piattaforma, ogni transizione online ha bisogno però di una consapevolezza digitale per cui il 6 luglio alle ore 9.00 la Camera di Commercio a Treviso sarà nuovamente sede di formazione per le imprese con la presentazione dei PID punti impresa digitale, strutture del Network nazionale Impresa 4.0, presso le Camere di commercio che le Micro Piccole Medie Imprese sono invitate ad utilizzare per comprendere come può essere applicata la digitalizzazione nei processi e prodotti della propria impresa.

Inoltre saranno illustrati tutti i servizi digitali della Camera di Commercio tra i quali il cassetto Digitale dell'Imprenditore grazie al quale l’imprenditore può consultare direttamente in modalità mobile, tutti i documenti ufficiali della propria impresa. Per le persone già in possesso di CNS sarà predisposta una postazione per il rilascio dell'Identità Digitale SPID, e per la dimostrazione di accesso al Cassetto Digitale. Le imprese di Treviso e Belluno presenti al convegno, avranno l'opportunità di essere inserite gratuitamente e promosse nel portale camerale, nella rubrica di promozione “tbdotcom: le aziende di Treviso e Belluno in rete”. Nel corso del convegno si parlerà inoltre di Digital Transformation sui vari settori dell’industria, artigianato, commercio e agricoltura. Verranno resi noti i risultati del bando PID: contributi a fondo perduto per mettere in pratica la Digital Transformation nelle PMI.