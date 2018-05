80 borse di studio di Bcc Monsile a studenti meritevoli: "Non smettete mai di credere nei vostri sogni"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Riflessioni sull’importanza dello studio, su quanto sia importante investire sul proprio futuro, con un occhio all’aspetto previdenziale, ma anche emozioni e ragionamenti sul senso più generale della vita e della realizzazione di sè. La cerimonia di consegna di 80 borse di studio agli studenti meritevoli di BCC Monsile, soci e figli di soci, è stata un giusto mix di risate e di riflessioni serie. Ospite d’onore, martedì 15 maggio a Monastier, Enrico Galiano, classe 1977, docente in una scuola media del Pordenonese, autore della webserie “Cose da prof”, ispiratore del movimento dei #poeteppisti (flashmob di studenti che imbrattano le città di poesie), nella lista dei 100 migliori insegnanti d’Italia dal sito Masterprof.it, autore di alcuni bestseller per giovanissimi, fra i quali il romanzo appena pubblicato da Garzanti Editore “Tutta la vita che vuoi”. “Banca di Monastier e del Sile crede moltissimo nell’assegnazione di borse di studio a studenti meritevoli, di scuola media, superiore ed università” – hanno introdotto la cerimonia Renzo Canal ed Arturo Miotto, presidente e direttore generale di BCC Monsile.

“Nel tempo, questo riconoscimento è andato ad oltre 1.000 ragazzi del territorio, per un investimento per la banca che supera i 400mila euro. La solidarietà e lo studio sono aspetti centrali del nostro operato, che ci differenzia dal resto del panorama creditizio italiano”. Agli 80 premiati, oltre a fare omaggio del romanzo di Galiano, BCC Monsile ha concesso una borsa di studio sotto forma di fondo pensione o deposito Monsile Young, che ha notevoli vantaggi fiscali e di risparmio, non sempre conosciuti. Stefano Bonivento di BCC Risparmio e Previdenza ha tracciato una breve descrizione di questo strumento previdenziale, “che può essere aperto dalla nascita del sottoscrittore (anche da un genitore) fino ai 65 anni di età, che ha zero costi di gestione fino ai 18 anni del sottoscrittore, e che non richiede alcun obbligo in termini di importi o di scadenza dei versamenti, con la certezza di indubbi vantaggi futuri. Il fondo pensione – è stata la sua considerazione conclusiva – è lo strumento che può trasformare anche una biglia, intesa come un piccolissimo versamento, in una perla preziosa”.

Infine il professor Enrico Galiano, partendo dal racconto della sua vita e dagli sbagli che ha fatto nel suo percorso di crescita, ha esortato i giovani “a non perdere mai di vista il proprio sogno e a non mollare, neppure quando altri – e sicuramente li troverete nel vostro cammino – vi consiglieranno di farlo. Il talento si costruisce, giorno per giorno, l’importante è credere nei propri sogni e continuare con il massimo impegno, senza ‘buttare via la palla’, anche se i risultati non saranno immediati”. Il suo intervento ha incantato la platea, adulti compresi. Fra il pubblico c’era addirittura una ragazza di Cava dei Tirreni, in provincia di Salerno, arrivata a Monastier con i suoi genitori solo per assistere all’intervento di Galiano: il tempo di un selfie, un autografo, e poi via di nuovo in aeroporto per tornare a casa.