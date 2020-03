Bottega apre altri due Prosecco Bar a Ibiza e Amman

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Sandro Bottega, l'imprenditore trevigiano che da ieri contesta l'operato internazionale dei Ministri della salute e dell'Economia, in ambito internazionale, sembra voler insegnare il modo per dare, all'estero, la visione di un imprenditoria italiana vigorosa, produttiva che non vuole farsi schiacciare dal coronavirus. Così ha aperto due nuovi Bottega Prosecco Bar all'Intercontinental Hotel di Amman in Giordania e al PlaySol di Ibiza anticipando che, a giorni, verrà inaugurato anche un altro proprio spazio all'ippodromo di Windsor con il benestare della casa reale britannica. "E non ci fermeremo qui", dice Sandro Bottega, "nelle prossime settimane sarà la volta di Johannesburg, Lisbona, di un secondo a Guernsey e, probabilmente, anche di due spazi in Italia".