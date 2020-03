Bottega rilancia la grappa con il tricolore

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Fa parte della collezione delle bottiglie di grappa Alexander in vetro soffiato con all'interno la miniriproduzione, sempre in vetro soffiato, delle simbologie più importanti. Una produzione che ha fatto conoscere, molti anni orsono, questa grappa nel mondo, allora con il grappolo d'uva, il Discovery, i cerchi olimpici, la perla nera, l'aereo, il satellite, ben 106 simboli che, specialmente nei duty free, hanno conosciuto un enorme successo. Cinque anni orsono Bottega, l'azienda vinicola di Godega di Sant'Urbano che esporta in ben 143 paesi nel mondo, lanciò la bottiglia con il tricolore. Ora, la riprone sul mercato, per ricordare il nostro paese, perchè òa gente si ricordi di noi.