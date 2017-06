Bottega Spa arriva anche in Palestina

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Bottega, ormai presente in ogni angolo del mondo, ha iniziato a collaborare con un importatore locale per la distribuzione del Limoncino, della sambuca e di una selezioni di vini. Bottega, da poco sbarcato anche in Polinesia francese, sta portando avanti un programma retail, incentrato sui "Bottega Pèrosecco Bar" che ripropongono, in chiave moderna, le antiche osterie veneziane dove poter bere un buon bicchere di vino e gustare un cicheto o un piatto caldo. Nel programma di Bottega spa almeno cinque aperture ogni anno, in ogni luogo del mondo. La prossima all'aeroporto di Birmingham e in una città olandese.