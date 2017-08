Bottega Spa sbarca anche in Mongolia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Bottega con i suoi vini e le sue grappe arriva anche nei luoghi più lontani. E' di oggi la notizia che sbarcherà anche in Mongolia, un area che, nonostante sia vivendo un periodo più facile grazie alla scoperta di giacimenti di petrolio, resta pur sempre un paese con molte problematiche. La partenza delle merci avverrà prima dell'autunno per evitare il congelamento dei vini durante il trasporto. Infatti non è raro che le temperature scendano anche a - 30 nel viaggio verso questa destinazione. L'importatore Naharan Trade inizierà a distribuire i prodotti Bottega per il prossimo Natale. Bottega allarga anche la sua presenza nei duty free di Messico e Portorico con Bottega Gold e Bottega Rose Gold con il gruppo dury.