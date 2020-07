Bottega sarà sponsor alla Mostra del Cinema di Venezia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Dal 2 al 13 settembre Bottega spa sarà presente alla Mostra del Cinema di Venezia come sponsor della Fondazione Ente Spettacolo, costituita in seno alla Conferenza Episcopale Italiana, con lo scopo di diffondere il cinema in Italia e nel mondo. Bottega, che offrirà i suoi vini e in particolare il Prosecco, presenterà il menu dei prossimi prosecco Bar nel mondo e il libro, edito da Mondadori, scritto da Sandro Bottega con l'aiuto dei migliori cuochi veneti per diffondere le ricette trevigiane e i vini della regione. Un paio di grandi eventi, alla presenza di alcuni tra i più conosciuti rappresentanti dello spettacolo, culmineranno i 12 giorni della manifestazione del Lido di Venezia. La Fondazione Ente dello Spettacolo e Bottega avranno come palcoscenico la mitica sala Tropicana, all'pinterno dell'hotel Excelsior, un tempo la più raffinata discoteca del mondo.