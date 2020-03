Caaf Cgil: nella Marca l’assistenza fiscale ora è disponibile anche online

L’assistenza fiscale del Caaf Cgil nella Marca è anche online. Con l’adozione delle più recenti misure per la tutela della salute pubblica, il Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale mette in campo i servizi a distanza per restare vicino ai cittadini in questa fase di emergenza non solo tramite l’assistenza telefonica, ma anche online. Per ricevere informazioni e assistenza nella gestione di tutte le pratiche, è possibile infatti contattare il numero 0422-4091, tasto 2, o richiedere il supporto digitale degli operatori sia inviando una mail a caaftv@servizitreviso.it sia tramite la piattaforma gratuita DigitaCGIL, accessibile dal computer di casa o direttamente dallo smartphone.

“L’unica strada percorribile per contrastare il diffondersi dell’epidemia è restare a casa – afferma Monica Giomo, Amministratrice delegata Caaf CGIL Treviso – Ma il Caaf c’è, non si ferma, e con spirito di servizio continua a offrire le sue prestazioni a distanza. Un servizio, che in questo momento di emergenza sanitaria ed economica dobbiamo e vogliamo garantire a tutti i cittadini della provincia di Treviso, mantenendo alti i nostri standard di qualità. Come non mai, in questa fase è importante restare aggiornati sulle novità fiscali – continua Monica Giomo – ad esempio sulle scadenze, le modalità e i requisiti per la presentazione delle richieste necessarie ad accedere a contributi e prestazioni sociali agevolate. Proprio per questo, avvalendoci della professionalità dei nostri operatori, siamo attivi su più canali per venire quanto più incontro alle esigenze delle persone, che da casa possono ricevere assistenza non solo al telefono, ma anche via e-mail e tramite l’app gratuita Digita CGIL”.