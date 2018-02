Quando i prodotti, i paesaggi e l’arte di Treviso e Belluno incuriosiscono i turisti tedeschi

TREVISO Divisi tra Roma e Berlino, ma tutti a fare gioco di squadra per sostenere la candidatura di Treviso a Capitale Italiana della cultura e a promuovere i prodotti, i paesaggi e l’arte di Treviso e Belluno. Il Presidente della Camera di Commercio e di Unioncamere Veneto Mario Pozza ha incontrato a Berlino 50 tra giornalisti e blogger. La conferenza stampa è stata occasione per presentare da parte del Consorzio Marca Treviso e Ryanair alla stampa tedesca, il nuovo volo diretto Berlino – Treviso che già sta ottenendo grande successo tra i turisti tedeschi.

"Il racconto alla stampa dei luoghi e delle produzioni, dei percorsi turistici, delle nuove progettualità messe in cantiere – informa Pozza - esprimono la ferma volontà di tutto il sistema economico e della Camera di Commercio che dopo la riforma ha la competenza sul turismo, di stimolare quell’interesse e quella curiosità attorno a Treviso così da essere individuata tra le mete di destinazione e soggiorno e, grazie all’aeroporto, in grado di avvantaggiare i turisti nella logistica di destinazione. Ho potuto constatare – continua Pozza - come i giornalisti e i blogger siano rimasti colpiti dal sapere che a mezz’ora di strada da Venezia, non ci sia solo un aeroporto, ma anche un’offerta turistica così ricca in arte, in elementi paesaggistici, in prodotti agroalimentari e vitivinicoli. L’hanno percepita come una nicchia d’arte e bontà, servita da un aeroporto capace di mettere al centro il turista servito da una logistica d’eccezione e quale hub per lo sci d’alpinismo nel comprensorio delle Dolomiti e per visitare le belle valli del bellunese".

Di particolare interesse poi la presentazione della ciclabile Monaco – Venezia altro canale logistico che offre al turista tedesco di veder soddisfatta quella sua passione per il turismo sostenibile e che permette di visitare in bicicletta luoghi come le Dolomiti, le colline di Conegliano – Valdobbiadene candidate a patrimonio mondiale dell’Unesco, la città d’Asolo, di Montebelluna, assaporando i prodotti tipici. I giornalisti e i blogger tedeschi hanno potuto infine gustare il radicchio rosso, il Prosecco, i formaggi del bellunese offerti in occasione della conferenza stampa. Non solo parole, immagini gusti e sapori, ma anche un premio che ha visto sorteggiata la blogger Nina Massek di FrauMutter e che ha vinto un biglietto aereo messo in palio da Ryanair e un soggiorno messo in palio dal consorzio Marca Treviso.