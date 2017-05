Renzo Canal confermato alla presidenza di Bcc di Monastier e del Sile

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Renzo Canal ed Antonio Zamberlan sono stati confermati presidente e vicepresidente del consiglio di amministrazione della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo, Paolo Amadio presidente del comitato esecutivo, incarichi che rivestono fin dal gennaio 2014. La loro nomina è avvenuta lunedì sera 22 maggio all'interno del neoletto consiglio di amministrazione della BCC, a sua volta eletto dall'assemblea dei soci riunitasi in assemblea domenica scorsa 21 maggio a Ca' Tron di Roncade. Il Cda di BCC Monsile è composto da 11 consiglieri. Oltre a Renzo Canal, Antonio Zamberlan e Paolo Amadio, siedono nel nuovo Cda Alberto Bressan, Omar Dotto, Marianna Mazzon, Guiberto Ninni Riva, Mario Petrin, Carla Pilla, Andrea Rizzetto, Francesco Salvadori.

La conferma di Canal, Zamberlan ed Amadio premia una gestione sana e prudente della Banca, che ha consentito all'istituto di credito di confermare un ulteriore anno in utile. "La nostra ricetta? Valorizzare l'importanza del risparmio, una gestione ispirata ai valori della cooperazione e del mutualismo. Con un unico motto: procedere con passo cadenzato e sicuro, come quello degli alpini". Renzo Canal, residente a Treviso, un passato da dirigente bancario, oltre ad un'esperienza da amministratore nel Cda di Banca Etica, presentando la sua squadra all'assemblea dei soci, ha spiegato come i consiglieri siano stati proposti secondo criteri di "competenza, professionalità, pluralità di esperienze, con un occhio al rinnovamento generazionale, per un risultato di qualità".

Il presidente ha sottolineato inoltre come, per la prima volta, l'assemblea si è espressa con voto palese, "a garanzia della trasparenza e della responsabilità con cui siamo chiamati a guidare la banca". Il vicepresidente Antonio Zamberlan, residente a Villorba, ha alle spalle una lunga esperienza da educatore e cooperatore sociale, nonché fondatore e presidente per 25 anni della cooperativa sociale Alternativa di Vascon di Carbonera; per un periodo è stato anche presidente di Contarina Spa. Il presidente del comitato esecutivo Paolo Amadio, ingegnere meccanico residente a Monastier, svolge attività di consulenza alle aziende in materia strategica e di gestione; da sempre impegnato nel sociale e nel volontariato, ha esperienza da amministratore comunale.